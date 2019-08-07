數據顯示，南韓7月進口日本啤酒的數量較前一個月銳減45％，原因在兩國日益激化的政治和經濟糾紛引起了南韓消費者的抵制行動。

根據南韓國會議員金正雨（Kim Jung-woo）提供給路透社的海關初步數據，日本今年7月出口了價值430萬美元的啤酒至南韓，較去年7月660萬美元和今年6月790萬美元的出口量大減。

日本7月4日對南韓加強管制晶片生產原料出口，而晶片是南韓最重要的出口品，使雙方因戰時徵用勞工所產生的爭執加劇，進而招致南韓消費者反彈。

這樣的怒氣導致韓方普遍抵制日本的產品和服務，包括啤酒、服飾、汽車和赴日旅遊。

南韓已有不少的超市和超商將啤酒等日本產品下架，並不再下訂單。

朝日集團控股公司（Asahi Group Holdings）上週表示，由於南韓消費者擴大抵制日本商品，已影響到朝日啤酒銷量，朝日稍微調降了財測。

(中時 )