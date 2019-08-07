美國上周末連續發生2起大規模恐怖槍擊案後，美國總統川普當地時間7日將造訪受創城市德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）、中西部的俄亥俄州岱頓鎮（Dayton），不過當地居民對此相當反彈，已準備好示威抗議當作川普的見面禮，岱頓市長也準備好給他「洗臉」。

美國總統川普將造訪發生槍擊案的德州艾爾帕索（El Paso）及俄亥俄州的岱頓（Dayton），岱頓鎮長惠利揚言要當面告訴川普，「他多麼會幫倒忙，他的談話對槍枝問題毫無幫助。」

綜合美國新聞網站Vox、《岱頓每日新聞報》（Dayton Daily News）3日、4日美國連續發生2起重大槍擊案，造成31人死亡，川普確定周三將赴艾爾帕索及岱頓慰問居民，白宮目前尚未釋出川普視察行程，僅表示行程會和先前一樣，準備治癒社區、慰問傷者、感謝第一線人員等。

不過川普的到訪並不受到歡迎，艾爾帕索、岱頓兩地居民從上到下都已表達強烈不滿，倒是兩地與川普爆發心結的原因不太相同。艾爾帕索是接納拉丁裔、西班牙裔移民的大城，周六在當地沃爾瑪超市殺人的槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）又疑似於作案前留下仇恨移民的宣言，聲稱德州遭到「入侵」，與川普的反移民言論相呼應。艾爾帕索市長馬戈（Dee Margo）已表示他會以市長賦予的「正式職責」歡迎川普。

岱頓鎮鎮長惠利（Nan Whaley）則不滿川普的槍枝管制政策，她同樣表示會迎接川普到訪，全只是因為鎮長的職責，同時指出不會反對鎮民示威抗議川普來訪，「他的言詞已對我們的社區造成傷害，我認為如果鎮民不開心他來，就應該站出來告訴他。」惠利還揚言要當面告訴川普，「他多麼會幫倒忙，他的談話對槍枝問題毫無幫助。」

目前約有50名岱頓鎮民準備在川普來訪期間示威，當地居民菲麗（Megan Fiely）表示，「整個鎮現在需要療癒，我們非常沮喪，我們不是川普拍照的機會。」

值得注意的是，川普周一在白宮針對槍擊案發表演說時，曾將岱頓（Dayton）誤念為托雷多（Toledo），惠利周一回應川普來訪時曾酸，「也許他會去托雷多，我不知道。」

Mayor of Dayton Nan Whaley: "I've heard that [President Trump's] coming Wednesday but I have not gotten a call. And you know he might be going to Toledo, I don't know." pic.twitter.com/CYnyF6hA31 — The Hill (@thehill) August 5, 2019

(中時電子報)