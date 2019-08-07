湖口鄉農會台灣稻米達人冠軍賽7日由6名評審進行評鑑，依序選出前3名及5名優等。（莊旻靜攝）

湖口鄉農會台灣稻米達人冠軍賽7日舉辦，農民魏劉秀英拔得頭籌，由其侄魏新棋（左七）代為領獎，第二名則是黃興應（右七）、第三名則為魏子營（左六）。（莊旻靜攝）

為了提升國產稻米的產業競爭力，新竹縣有5個鄉鎮農會舉辦稻米品質評鑑賽，湖口鄉農會率全縣之先，7日先行舉辦台灣稻米達人冠軍賽，由農民魏劉秀英脫穎而出奪冠，而湖口鄉農會今年與農民共推水稻產銷履歷契約生產專區，期望能打響湖口鄉所生產稻米品牌。

湖口鄉農會總幹事周星江表示，此次比賽以台農71號及桃園3號為主，評審依據性狀及食味如外觀的米粒飽滿度、粒型均勻及光澤度，或是白米飯外觀、氣味、口感、黏彈性、硬性品評，經過一番評鑑，共選出前3名依序為魏劉秀英、黃興應、戴子營，以及5名優等。

魏劉秀英由侄子魏新棋代為領獎，他是新竹縣水稻育苗技術研究協會理事長，家族世代務農，魏新棋從有記憶起就在田間長大，從種子、育苗開始一條龍管理，對於品質很有信心，「自己愛吃的米才能賣給別人」。魏新棋今年也與湖口鄉農會合作，加入產銷履歷契作行列。

新竹縣農業處長邱世昌表示，今年比較特別就是推動水稻產銷履歷契約生產專區，由農會與農民契作，面積約有14公頃、10位農友參與，由農會端負責銷售，使農民更能精進在生產上。

湖口鄉農會過去以台農71號打響大窩口米品牌，今年則以桃園3號再推好客米，期望能打響在地好米品牌。湖口鄉長林志華及多名議員、鄉民代表7日也到場觀摩比賽，他說，過去國外友人造訪，他也以大窩口米作為伴手禮，獲得對方讚美，「沒吃過這麼好吃又香的米」，顯見在地農民的優良技術。接續還有竹北市、新豐鄉、新埔鎮、竹東鎮舉辦稻米評鑑賽。

(中時 )