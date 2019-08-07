世界三大男高音之一卡列拉斯，在屏東縣政府的熱情邀請下，決定於10月來台開唱，且僅在屏東演藝廳演出唯一一場，並與泰武國小古謠隊共同合唱，12日中午12時開始售票，預計將在全台掀起一股搶票風潮。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，今年是莫拉克風災10周年，屏東縣許多原鄉部落居民歷經風災，勇敢面對並重建家園，努力迎向新生活，泰武國小也因受災而遷校，在吾拉魯茲永久屋重新出發，並被譽為是最美麗的小學。

講述這段災後重生故事時，搭配數段泰武國小古謠隊的演出畫面，讓卡列拉斯為之感動，讚揚這未經雕琢的天籟美聲，著實令人驚艷，不僅表示樂意來到屏東，並希望與泰武國小古謠隊一起演唱，透過音樂溫暖人心，屆時他也將走訪吾拉魯茲部落，讓世界級的美聲與天籟在原鄉相遇。

難得的世界級演出預料將掀起一股搶票風潮，屏縣府文化處也趁勢推出「屏東藝遊卡」，提供會員專屬的購票服務與優惠，同時藉由會員制度培養藝文人口，讓藝文融入生活，也帶動藝文消費市場。

吳明榮強調，只要憑屏縣府文化處售票場當年度票根滿1000元，或繳交年費300元，就能成為藝遊卡會員，會員可享有特定亮點節目限期優先購票服務，且凡購買文化處主辦節目一律75折，還有不定期的專屬活動，但每一會員單場節目限購4張。

(中時 )