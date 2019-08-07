台中市同心里樂齡班應景作父親節感恩卡，學員自己挑卡片顏色、選擇圖案、剪剪貼貼，一張父親節卡片就誕生。（黃國峰攝）

台中市同心里樂齡班應景作父親節感恩卡，學員們展示自己作的卡片。（黃國峰攝）

同心里樂齡班作父親卡送自己。(黃國峰翻攝)

明天就是爸爸節了，台中市同心里樂齡班應景作父親節感恩卡，在老師一步步的講解下，一張張各具巧思的感恩父親卡就成形了，不過樂齡班都是老大哥老大姐們來上課，有人說做來送自己、也有夫妻檔來上課，老婆說，結婚以來都沒送過卡片，剛好這張精心設計的卡片可以送給「老」公。

同心里樂齡班請來王陳雪霞老師來上課，這周適逢父親節，課程安排長輩們做父親節感恩卡，首先老師先帶長輩們隨著「阿爸牽水牛」跳健身操，活絡筋骨，待會動起刀剪來才更俐落。

接著老師指導製作父親節感恩卡，每人發下厚色紙及圖案紙，以附領帶的襯衫為主題，先以剪刀剪出襯衫外形，再以圖案紙折成領帶，再剪下圖案裝飾卡片，一張張獨特專屬於自己與家人的父親節感恩卡就成形了，問老人家們卡片送誰？有人說做來送自己、也有夫妻檔來上課，老婆說，結婚以來都沒送過卡片，剛好這張精心設計的卡片可以送給「老」公。

王陳雪霞老師指出，樂齡課程首要就是讓大哥哥大姐姐願意走出來，課程安排也不是他們像學什麼就安排什麼？而是應該安排它們應該要知道的事，所以我會在上課中融合高齡社會、防詐騙、交通安全宣導等；同心里長蔡保秀表示，剛好在父親節前夕來製作卡片，讓大家發揮想像力，製作專屬自己家人的卡片，很有意義、很溫馨。

(中時 )