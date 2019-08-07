台南市將軍、北門區公所攜手規畫跨區輕旅行遊程，搜羅轄區內包含人、文、地、產、景等不同特色景點及體驗活動，推出「將軍北門揪一夏－九宮格踩點集章趣」活動，期間內集點集戳章完成連線還有精美好禮。（莊曜聰攝）

台南市有豐富的歷史人文及農特產，近年來輕旅行遊程正夯，市府推動台南產業、旅遊跨區合作串成旅遊帶，各區公所已推出不少遊程，沿海地區的將軍、北門區公所攜手合作，結合在地特色產業推展觀光，17日起到30日推出「將軍北門揪一夏－九宮格踩點集章趣」活動，只要在活動期間內，持「九宮格券」到指定景點蓋戳章，達成3或6條連線，即可兌換精美禮品。

將軍區公所表示，「九宮格踩點集章趣」活動地點包含人、文、地、產、景等五大面向，從香火鼎盛的漚汪文衡殿出發，進入林崑岡紀念館的時光隧道，接著走訪以陶藝為特色的方圓美術館，感受老建築的藝術生命力，再轉往隱身在田野間的香雨書院，感受鹽分地帶台灣文學著作與美術作品的魅力。

還有可讓親子同遊的大豐製棉廠體驗手作課程，以及全台第一座不織布觀光工廠「康那香不織布創意王國」，再到古色古香的牛園、漫步馬沙溝3D彩繪漁村、欣賞北門井仔腳瓦盤鹽田的夕陽、走訪北門遊客中心，見證洗滌鹽工廠舊倉庫群，都是不錯的悠閒旅遊享受。

活動17日將在位於將軍區的康那香不織布創意王國觀光工廠舉行開場儀式，現場除有農特產品展售品嘗會外，結合觀光工廠主題，推出寶寶搬尿布比賽、爬爬比賽親子活動等，更有造型氣球教作、不織布提袋DIY繪製體驗等，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )