手機維修班大受歡迎，在協助拚外交的同時，讓學員更認識台灣製造。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署與財團法人國際合作發展基金會合作，開辦海外職業訓練專班，讓友邦學員學到一技之長。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署與財團法人國際合作發展基金會合作，二度為中南美洲友邦國家開辦海外職業訓練專班，今年來台灣的學員較去年增加一倍之多，代表我國的專業技職技術受到肯定，由於參加培訓的學員許多都是友邦職訓中心或相關技術學校的老師，除藉此機會展現我國專業的職業訓練技術，同時也期望促進與友邦間密切的往來。

勞動部常務次長林三貴表示，勞動部藉由辦理公共職業訓練40餘年經驗，協助外交部、經濟部及財團法人國際合作發展基金會展開跨部會合作，從1992年針對來自歐洲、中南美洲、中東、東南亞及非洲等近60個不同國家，協助培育2000名以上訓練師及技術人員，其中，中彰投分署是最具辦訓能量的一個單位，他也勉勵學員不斷練習，讓技術更成熟。

開辦的職類分別為「數位行動裝置維修實務班」、「冷凍空調裝修訓練班」及「汽機車修護進階班」等3班，學員有來自瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯、巴拉圭、貝里斯等5個國家，共73名學員，從6月3日開始接受252小時的訓練課程，來自瓜地馬拉的學員表示，透過這趟學習之旅，擴充專業知識，更認識台灣這個國家，此行對他意義重大，他將把所學所聞帶回自己的國家。

「冷凍空調裝修訓練班」巴拉圭學員Miguel分享到，很高興來台灣參加本次的訓練計畫，學習到這個領域相關的電力、電子、冷媒、焊接等知識，也學到家用及工業用的自動控制技術，而且最讓他感到印象深刻的是台灣的職業訓練和實習規劃非常有計畫性及系統性，他們也看到台灣的新技術，台灣隨處可見卡車、貨櫃車上面配置冷凍櫃，在有些學員國家才剛剛開始引進，希望未來有更多技術交流機會。

參加「汽機車修護進階班」，貝里斯的Artemio則說到，非常感謝汽修班老師們傳授的寶貴知識，舉凡汽油引擎、傳輸軸、煞車、冷氣、懸吊、轉向、鈑金、噴漆、機車引擎、柴油引擎等，深入淺出，受益良多，對本次合作訓練計畫非常肯定。

結訓典禮中，各國學員也特別製作專屬自己國家的卡片，收錄他們在台灣接受訓練的感想和照片，親自送給駐華大使或代表，為培訓計畫畫下美好的句點。

中彰投分署分署長林淑媛表示，每次計畫除培訓學員專業技術外，安排參觀我國企業，並行銷我國產品，例如本次開辦的「數位行動裝置維修實務班」，主要訓練學員維修手機、平板電腦等數位行動裝置，訓練用的手機則以台灣製造的HTC、ASUS、BenQ等品牌為主，在協助拚外交的同時，讓學員更認識台灣製造。

(中時 )