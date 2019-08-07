「2019老臺新藝」活動聯合台南、嘉義與雲林三縣市老戲院，邀請傑出表演藝術團體在充滿復古氛圍的環境演出，不只活化舊戲院，也喚起民眾往昔回憶，重溫懷舊戲劇風味，首場表演日前在嘉義萬國戲院登場，接下來將分別在台南永成、今日戲院，雲林大復、振興戲院精彩上演，類型涵蓋掌中戲、歌仔戲、舞蹈劇場等，趣味十足。

雲嘉南的藝文盛事「夏至藝術節」已經邁入44年，去年開始加入「老臺新藝」單元，串連雲嘉南地區的老戲院，邀請三地的特色表演團體聯手演出，為民眾帶來不一樣的表演觀賞體驗。

民治文化中心管理科長楊馥菱表示，台南場系列演出由雞屎藤舞蹈劇團帶來《昭和摩登－老戲院戀歌》，描述戰後劇團發展，將在10日下午2時30分在鹽水永成戲院開演；31日晚上7時30分則在中西區的今日戲院，由金枝演社的《小卒變英雄》上陣，帶來一齣爆笑又感人的台味幸福喜劇；9月1日在永成戲院，上演詩人白聆改編自台灣民間故事，並由靜謐時光樂團聯手清華閣周祐名掌中劇團演出的《海水鹹鹹》。

各場演出免費欣賞，當日在現場每位民眾可憑DM蓋1個場地章（僅限當日、當場），集滿3個章即憑卷兌換1罐米樂爆米花，罐身印有本次老臺新藝專屬可愛插畫，數量有限，換完為止。

(中時 )