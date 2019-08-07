三重區一名15歲的周姓少年平時與父親、妹妹借住在劉姓阿姨家，今日凌晨因遲遲不肯睡覺，被阿姨罰跪在泡滿水的浴缸，希望藉此冷卻情緒，不料當阿姨到外頭抽個菸後，回到浴室時竟驚見少年溺斃在浴缸中，檢警相驗後初步判斷少年身上並無外力傷痕，將依過失致死罪將劉女及周姓少年父親送辦。

據了解，周姓少年母親多年前因病過世，加上去年家中遭逢祝融，周姓少年便與父親、妹妹暫住在母親的姊姊家中。

今日凌晨3時許，周姓少年因在家中不斷躁動、吵鬧，劉姓阿姨便命他罰跪在地板，但少年情緒仍相當激動，阿姨便叫他跪在裝滿水的浴缸冷卻情緒。

途中劉姓阿姨走出門外抽了根菸，不料3分鐘後回來時，竟看見少年趴在浴缸旁，已無呼吸心跳，雖立即施以CPR急救，但送醫後仍回天乏術。

檢警勘驗後，少年身上並無外力傷痕，初步判斷為生前溺水，目前已將少年父親及劉姓阿姨依過失致死罪送辦，至於詳細事發原因，仍待進一步釐清。

(中時 )