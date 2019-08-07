民進黨今舉行中執會，討論第二波艱困選區提名人選。據轉述，中執委謝明源在會中提出，應該加速徵召區提名，一來是黨內很多人有意願，應該黨員優先，且距離選舉倒數時間已所剩不多，應該要盡快提名前定人選，否則時力等政黨若不願跟民進黨配合，屆時恐吸收民進黨的政黨票。

此外，謝明源也在會中建議，民進黨副秘書長林飛帆也是區域立委不錯的人選。

與會人士轉述，主席卓榮泰在會中表示，有媒體報導民進黨要禮讓時力不是事實，該走的程序還是照走，兩周後中執會將再處理另外一波提名；為了迎戰明年總統大選，黨中央將在明後天調派19名員工去蔡英文競總。

與會人士也提及，中常委黃承國今也在會中提及，指秘書長羅文嘉2年多前，與天主教台北總主教洪山川在宜蘭的房舍租貸糾紛一案，並未被列在上次會議記錄，卓榮泰則在會中向黃承國說，會後將親自向黃說明。

據瞭解，因為民進黨將在下月28日舉行全代會，今天中執會也通過反制中國案、自行車環島案、環保議題等4個案；而因應《政黨法》修正，民進黨將調整黨章，如財務管理條例、涉及懲處與解釋黨章的單位等相關規定。

(中時 )