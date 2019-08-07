音樂才子陳零九和美女直播主張愛愛，攜手打造今年七夕最強R&B告白練習曲《2099》，創作鬼才陳零九表示想打造華語樂壇較少見的R&B男女對唱，陳零九和張愛愛攜手創作意外合拍，快速完成這首慵懶卻不失甜蜜的美式R&B情歌，高難度的歌曲，讓錄音時感冒初癒的張愛愛錄到一度受挫落淚，幸而陳零九展現自己歌唱上的經驗，引導張愛愛放鬆，並一同討論使用不同的發聲共鳴來詮釋歌曲，順利幫助張愛愛度過難關。沒想到粉絲反而敲碗要陳零九跟「狼人殺」遊戲的好夥伴邱鋒澤共組男男CP唱情歌。

陳零九合體美女直播主，沒想到粉絲卻敲碗要陳零九跟邱鋒澤合唱就好。（圖／17 Media提供）

《2099》是結合張愛愛的「2」和陳零九的「09」，源自兩人姓名的單曲名稱，象徵著兩人的合作，同時也祝福所有情侶能「愛你久久」，陳零九和張愛愛也一起親自上陣演出《2099》超甜MV，拍攝時兩人應導演要求，小拇指以紅線相纏綁住，不論起床，盥洗，做早餐等畫面都得綁著紅線進行，拍到一半張愛愛突然喊說自己的小拇指被紅線纏到有點變色，工作人員連忙調整紅線搶救張愛愛的小拇指，兩人拍攝床上睡眼惺忪起床模樣時，陳零九一個自然翻身，張愛愛側的床板突然坍塌，嚇得張愛愛驚呼緊抓陳零九，《2099》MV正式上架後，紛絲留言反映熱烈，紛紛喊太閃了，擔心邱鋒澤會不會吃醋，張愛愛說現在都被陳零九的粉絲叫「那個人」，笑著抗議粉絲說「為什麼是那個人，應該讓邱鋒澤來演對手戲才是」。

因玩遊戲狼人殺邱鋒澤（左）和陳零九（右）成為好友更一起合作單曲。（圖／翻攝自邱鋒澤臉書）

陳零九和張愛愛雖然透過這次單曲合作變熟，但粉絲根本不用擔心，因為兩人相處後發現比起當戀人更適合當室友，獅子座的張愛愛坦言自己很愛打掃做家事，尤其洗衣服分類很仔細，一定不假他人之手，還喜歡下廚做菜，陳零九聽到立刻問「那我可以去當你室友嗎？我們比較適合當室友！」陳零九自認不是浪漫的人，張愛愛則覺得浪漫是男友的必備條件，過去曾有幾任男友都因為不夠浪漫而導致兩人分手，她追求的不是刻意製造的浪漫，像99朵玫瑰或千元大鈔花束，她收到可能還會生氣，張愛愛希望的是兩人生活中自然而然的浪漫互動，陳零九卻笑說「千元大鈔花束我可以，我收到會很高興！」

陳零九身為「狼人殺偶像」，還喜歡跟一群好友玩密室逃脫，至今已挑戰過各地一百多處密室逃脫，張愛愛也喜歡遊戲，最喜歡到湯姆熊玩遊戲機，說起玩過伊藤潤二密室逃脫玩到嚇得半死，但在陳零九眼中完全不覺得恐怖跟困難，合作後張愛愛也贊同兩人最多只能當室友，因為她在陳零九身上發現她難以忍受的「科技冷漠」。

(中時電子報)