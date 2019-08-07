現任國民黨中央委員的連勝文在臉書分析，假若鴻海創辦人郭台銘與柯文哲合作後可能的局面，並直言有些經濟藍、知識藍選民至今不願意挺韓國瑜。對此，全國公務人員協會理事長李來希怒駁：「會說出經濟藍或知識藍這種話的人，背景都是權貴第二代，是『權貴藍』。」

李來希在臉書貼文【知識藍、經濟藍是假象，癥結是權貴藍對抗庶民藍】，直批連勝文分析的謬誤。李來希質問連勝文，將挺郭群眾分類為經濟藍和知識藍，那麼不支持郭的是什麼藍？相對的就不具知識和經濟嗎？把支持韓國瑜的群眾打成不入流的「魯蛇」，或把韓國瑜打成「土包子」，有什麼好處？

李來希並舉旅居澳洲的華僑陳永志，為紀念已逝父親寫出「一張不會失去的選票」文章為例，難道不是知識分子，旅外經商不具經濟實力嗎？李來希怒批，今天會說出經濟藍或知識藍這種話的人，背景都是權貴第二代，是「權貴藍」。

(中時電子報)