張麗善（右前二）要求加強防汛道路安全防護設施。（張朝欣攝）

因應利奇馬颱風來襲，雲林縣長張麗善7日前往縣內易淹水地區會勘，了解抽水、排水系統整備情況，指示確實預布移動式抽水機，並要求加強防汛道路安全防護設施，避免再度發生民眾撞上抽水管憾事。

利奇馬颱風來勢洶洶，雲林縣長張麗善7日率水利處長許宏博、消防局長林文山等相關單位人員，前往水林鄉萬興大排、牛挑灣大排了解防颱狀況，雲林縣議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、水林鄉長許山埜等人到場關切。

張麗善表示，縣府經管移動式抽水機已預布各鄉鎮市易淹水地區，由縣府及各公所全面巡檢布置點，加強交通椎、警示燈等安全防護設施，並在抽水管上粘貼反光材料，提升可視度及安全性，避免上個月民眾撞上抽水管意外再度發生。

水利處長許宏博指出，以往移動式抽水機大多放置於道路上，造成路面縮減，抽水管橫跨道路也危及行車安全，因此已積極設置抽水機平台，避免佔用道路同時將抽水管地下化，確保道路通行安全。

張麗善並針對縣管河川及區域排水河床淤積，導致河道排洪斷面縮減、水利設施無法發揮功能，要求水利處積極辦理疏浚及水利構造物維護工作，藉此增加河川通洪能力，恢復其排洪能力。

水利處表示，今年縣管河川及區域排水疏浚總經費約1億4500萬元，已進行80條河道疏浚，同時函文河川局、水利會等水利相關單位一同針對瓶頸段辦理疏浚作業。

(中時 )