「亞太國會議員聯合會」（APPU）第83屆理事會暨第49屆年會今天落幕，立法院長蘇嘉全在閉幕致詞中表示，中華民國立法院正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇」（APPF）與「國際國會聯盟」（IPU）等，希望各代表團大力支持。

APPU包括索羅門群島、吉里巴斯共和國、馬紹爾群島共和國、諾魯共和國、吐瓦魯共和國及帛琉共和國我太平洋6個邦交國，以及日本、馬來西亞、蒙古、巴布亞紐幾內亞、泰國、美國關島及我國共13個會員國暨準會員與會。

我國代表團在會中以「海洋民主與永續印太」為主題發表國家報告，提出「海洋文化的連結與生態維護」、「深化民主交流」及「永續經營的政策作為」三大願景，期盼透過區域內國家的相互合作與對話，增進對區域發展的共識與理解，進而攜手合作，為印太區域的永續發展創造新局。

各與會國代表就年會主題進行熱烈討論，並一致通過10項決議，由台灣、日本、索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、蒙古、諾魯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、吐瓦魯與關島等12位會員國代表確認及簽署聯合公報，以國會外交形式促進亞太區域合作。

年會另決定由日本舉辦APPU下（第50）屆年會暨下（第84屆）理事會。日本代表團團長、眾議員山口俊一表示，面對國際社會所面臨的各項迫切問題，國會外交可以扮演更重要的角色，也歡迎所有代表團成員參加明年的日本年會。

(中時 )