每位司機也都受過兒童安全座椅安裝的訓練。（機場公司提供）

桃園國際機場排班計程車隊為提升服務品質，可特別指定為女性旅客服務，由16位女性司機組成的美少女車隊。（機場公司提供）

因應暑假旅遊旺季，桃園國際機場排班計程車隊為提升服務品質，一口氣推出兩項貼心服務，包括提供歐盟及國內CNS雙認證的兒童安全座椅，由253位親子友善司機組成的寶寶車隊，以及可特別指定為女性旅客服務，由16位女性司機組成的美少女車隊，希望能以親子及女性旅客為服務重點，擴大分眾市場對桃園機場官方排班計程車的服務滿意度。

即日起，從桃園機場搭乘計程車的親子旅客，都可以事先預約寶寶車隊的車輛搭乘，寶寶車隊的專業司機包括計程車自律委員會的幹部，以及家中有小朋友的司機大哥們，個個充滿愛心及服務熱忱，就算是臨時規劃搭乘，桃園機場計程車自律委員會也確保旅客可以借用兒童安全座椅，每位司機也都受過兒童安全座椅安裝的訓練。桃園國際機場計程車以超越法規的標準，使用歐盟規格ECE R44／04與臺灣CNS11497雙重認證之兒童安全座椅，可供0到12歲兒童使用，讓親子旅客搭乘更放心。

桃園機場女性旅客已佔整體比例49.8％，針對獨自旅行的女性旅客，桃園機場排班計程車自律委員會也成立美少女車隊，由16位認真負責的女性司機組成。不論早晚，均可向上客處派車人員指定搭乘，尤其是夜間紅眼航班入境的女性旅客，都可以像大白天搭乘計程車一樣，享受輕鬆自在高品質的服務。

肩負桃園國際機場聯外交通運輸責任、接送旅客往來國門的桃園國際機場排班計程車，是經過內政部警政署航空警察局公開登記報名，抽籤嚴格篩選出600位計程車駕駛人，且要求在出廠四年內，1900cc排氣量以上車輛，才能為桃園機場國內外的旅客服務。

(中時 )