核能安全在台灣仍爭執不休，監委張武修去年著手調查蘭嶼低階核廢料的檢整作業，今天提出調查報告，直指台電對蘭嶼低階核廢料原先暫存10年以備海拋的規劃，卻長期持續貯放，先前眼見貯存桶已嚴重腐蝕而進行的檢整作業未盡安全落實，提案糾正原能會、經濟部與台電公司，經委員會通過。

監委張武修說，台電早期疏忽低階核廢料的廢棄處理，明知道國際上不允許「海拋」，睜眼說瞎話，最終仍應著頭皮送往蘭嶼存放，蘭嶼居民深切不滿的是，原本說「暫時放置」，未料，自此過後從未拿回去。

張武修表示，當初低階核廢料的鋼桶只能存放10年，挖鑿的壕溝預計使用30年，但一放就35年過去，因考量核廢料外洩疑慮，台電在2007年至2011年執行蘭嶼儲存場檢整作業，今年3月他前去履勘，掀開往鴻溝看到觸目驚心的畫面，地板漫溢核廢料，多數剷除核廢料到新桶子的工人都患病身亡。

張武修指出，目前要思考的是下一步核廢料要何去何從，原本低階核廢料廠址可由別人選址，但政府卻指定台電，導致製造與解決核廢料為同一單位，先前考慮遷移至台東縣達仁鄉與金門縣烏坵鄉，但都胎死腹中，追根究柢就是因為早年存放核廢料沒有租約，與民眾缺乏信任，彼此互信循環出現問題。

張武修認為，原能會允應偕同經濟部督導台電公司研議委託其他公正單位，協助蘭嶼地區各項環境輻射監測與調查工作，以針對目前已延後暫存之窘境，取得民眾信任，進而維護蘭嶼民眾健康人權。

此外，行政院身為最高行政機關，允應督促相關主管機關參照國際放廢處置成功國家作法及經驗，建立內控機制，儘速完備低階核廢料相關處置作業期程，以積極執行核廢料最終處置的任務並善盡權責。

(中時 )