長堤前端的木棧道，年久未修補，木板釘子嚴重翹起，觀光客根本不敢在上面走。（張毓翎攝）

遊客來嘉義布袋遊玩時，會到鄰近布袋港的海風長堤上散步，吹海風、賞美景，不過，附近居民不堪其擾指出，近年每逢漲潮，海水便從堤防外，滲流到路上，造成大面積積水，外出經過時，還得繞開極不方便；縣府回應，由於海水淤積在長堤步道前端，再流到排水溝，才造成積水，後天將實地會勘，找出修復方法。

布袋岑海里海風長堤旁的側溝，經常有海水流出，白天都能清楚看到海水流經路面後，被曬乾留下的白色痕跡。面對周末颱風的威脅，受到八二三水災重創的岑海里居民擔憂，若再不改善，海水可能會滲入更嚴重。

岑海里長翁億頴5日與嘉縣府水利處、漁業科與文化觀光局人員一同勘查堤旁順安路上積水的側溝。翁億頴無奈地表示，當天會勘時，修復主政機關誰屬，大家各執一詞，似乎未提出一個共識，盼縣府能訂定整治方案，避免海水再次淹到岸內馬路上。

對此，縣府文觀局表示，那天初步調查結果，海水應該從步道前端處（遊艇港內），流進堤防邊的排水溝，才擴散到馬路上，9日將會同建築師，前往勘查了解詳細情形，並找出截斷海水流進措施。

此外，長堤前端的木棧道，年久未修補、殘破不堪，木板釘子嚴重翹起，平時觀光客根本不敢經過附近；文觀局表示，昨日已於水環境改善工程會議中，提出改善計畫，將破損的步道鋪成PC路面，讓民眾能安全無虞在上面行走。

(中時 )