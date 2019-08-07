直行車輛勿行駛於左轉專用車道上，無論有無佔用事實，都將面臨600元罰鍰及違規點數1點的罰則。（袁庭堯翻攝）

多線道車道多半劃有左轉車道，高雄市2018年底有檢舉達人不斷針對「直行車輛行駛左轉車道」錄影舉發，導致多位車主受罰。依「道路交通管理條例」規定，左轉車道僅提供左轉待轉車輛使用，直行車輛也不得佔用或「借道直行」，違者罰鍰600元並記違規點數一點。

2018年9月，一名高姓駕駛人陸續在楠梓區左楠路、後昌路口及左營區翠華路、明潭路口，遭人兩次錄影檢舉車輛行駛於內側、左轉車道停等紅燈，待燈號轉綠後卻直接駛離待轉區直行。楠梓分局交通隊依法開單舉發，高男強調當時自己後方無車、並未阻擋他人使用左轉車道。他還批評，該路段在左轉車道前並無提示號誌，駛入左轉專用車道後，又有雙白線禁止變換車道，是設計上的瑕疵，決定提行政訴訟。

交通局回應，依道路交通標誌標線號誌設置規則第188條規定，車輛駛入左轉專用車道後需遵照所指方向行駛並配合轉彎。直行車僅須行駛於轉彎專用車道持續一段時間，不論是否阻擋其他車輛左轉，就有佔用轉彎專用車道的違規事實，最後判決高男敗訴。

同樣案例也發生在2018年11月，一名李姓女駕駛開車行經新興區中山、中正路口時，遭人從後方錄影檢舉她直行卻行駛在左轉彎專用車道上，遭罰600元。李女申訴同樣遭地院駁回，不但敗訴還要額外負擔300元裁判費。

(中時 )