台中市十方啟能中心今年推出風味月餅禮盒，包括台式月餅、日式桃山月餅、創意海洋Q餅等，另搭配獨家研發XO干貝醬、及養生堅果塔，征服消費者味蕾，在月餅一片「漲聲」響起中，「庶民」價最便宜僅350元，搶攻月餅市場，CP質超高。

十方啟能中心執行長魏振豐表示，十方月餅全都是慢飛天使自製，未委託外面代工；透過庇護工廠歡喜月餅、各式點心製作，培養一技之長，增加身心障礙學員就業機會；每年月餅收入占經費來源比例最高，今年預訂未達3成，呼籲大家多支持。

十方啟能中心烘焙老師林鍛明說，今年推出3款中秋禮盒，主題「傳遞幸福」月餅，1盒12入、訂價490元，內有金莎酥、香菇綠豆椪、東方美人和巧克力4種口味；「歡喜旺來」為經典口味款，有鳳梨酥、堅果塔搭配組合，1盒10入、訂價390元；另限量300盒「3Q餅」採白鳳豆沙、干貝醬和手工麻糬作內餡，1盒6入訂價350元。

十方啟能中心指出，即日起開放預訂，凡訂購31盒同寄送地點均免運費，1次訂購40盒以上，單次出貨每盒優惠20元，60盒以上、單次出貨，每盒優惠40元；也可到大坑十方啟能中心、伴手禮或二手貨商店門市取貨，須5天前先訂貨再取貨，洽詢訂購電話：04–22393008。

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