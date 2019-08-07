去年底發生普悠瑪列車出軌悲劇，司機員尤振仲傳出吸食安非他命紀錄，震驚全台，台鐵事後隨即對駕駛全面進行毒品檢驗。交通部今日預告修法，明定鐵路行車人員檢驗是否藥物成癮時，至少需檢驗嗎啡與安非他命兩項，另外取得駕照後，若被發現有施用毒品情形，可將其駕照廢除，最快10月上旬上路。

交通部今預告修正「鐵路行車人員技能體格檢查規則」，過去鐵路人員體檢雖需檢驗是否藥物成癮，但未明訂檢驗項目，修法後則改為「至少應檢驗嗎啡與安非他命」，該規定適用對象包括鐵路駕駛、列車長、車站站長等。

鐵道局指出，過去廣泛規定需檢驗是否藥物成癮，雖高鐵、台鐵都會自行檢驗，但沒有一套規定標準檢驗項目，為使檢驗明確化，因此修法改為明確規定。

另外也修正「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」，明文規定駕駛人員取得駕駛執照後，如有施用毒品情形，交通部應廢止其駕駛執照，是一全新規定。

鐵道局表示，此修訂是為避免任何風險，提高行車安全，上述法規修訂將預告60天，搜集各界意見調整後，最快10月上旬可以上路。

(中時 )