台中市北屯區國民運動中心終於有落腳點！台中市運動局7日在北屯區公所，舉行「北屯國民運動中心遷址規畫」地方說明會，原規畫細體一用地遷址至文教7用地，鄰近台鐵松竹站及捷運舊社站交通便利，提升市民運動意願。藍營沈智慧允諾在立法院向中央爭取經費補助。

台中市北屯區人口逾28萬，為第1大行政區，北屯國民運動中心興建案1波3折，迄今尚未完工；4年前市長盧秀燕擔任立法委員，向中央爭取2億元經費與地方合作攜手，興建北屯國民運動中心；計畫核定、經費下來，卻藍、綠不同調，經費遭退中央，北屯國民運動中心撤案。

隨各區陸續有國民運動中心，北屯區遲遲未蓋，市長盧秀燕傾聽民意，堅持任內完成北屯國民運動中心興建，且交通要便民。國民黨立委沈智慧說，因所需經費龐大，她擔當盧秀燕的「中央助攻手」，除了地方編列部分預算，她積極在立法院向中央爭取約2億元經費補助，讓計劃更完善，營造北屯區運動環境。

北屯國民運動中心將於北屯區崇德段236地號興建，附近有台鐵、捷運，還有公車路網及市區iBike，交通方便；打造包括體適能中心、韻律教室等6大核心設施的國民運動中心，納入兒童共融式運動設施，有發展手眼協調、平衡、敏捷反應，迷你球類等，鼓勵親子同行運動。

(中時 )