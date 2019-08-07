陸影片與人員暫停參加金馬獎 海基會：遺憾 18:312019/08/07 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對近來大陸暫停陸客來台自由行，以及禁止大陸影片和電影人參與今年金馬獎，海基會發言人蔡孟君指出，此舉無助增進兩岸相互了解，並對此表示遺憾。 蔡孟君表示，金馬獎是兩岸行之有年的藝文盛事，海基會認為兩岸的民間交流不該被政治因素所擾，對於陸方抵制金馬獎的作為，海基會感到遺憾。 至於大陸暫停陸客來台自由行，他則說，據移民署統計，每年有超過100萬的中國大陸旅客來台，顯示來台旅遊受到對岸旅客喜愛；以政治理由剝奪陸客們的旅行權利，無助於增進兩岸間的相互了解。 (旺報 ) #海基會 #大陸 #兩岸 #金馬獎 #陸客 也許您會感興趣 推薦閱讀 限縮陸客衝擊花蓮 徐榛蔚：拉東南亞救觀光 11:552019/08/03 政治 9月少40％ 10月打對折 11月起大減70％！陸客11月崩跌 旅遊業今冬很冷 04:102019/08/05 焦點新聞 陸再限縮團客 全台旅館賣壓陡升 04:102019/08/05 生活新聞 陸卡自由行的經濟警訊 04:102019/08/05 時論廣場 陸客減 觀光局又要補助 立院國民黨團：要拿出可行方案 13:282019/08/05 生活 上半年小三通陸客19萬人次 9月起恐遭禁 17:032019/08/05 生活 陸客不來改他國旅客 北市恐搶縣市客源 13:042019/08/06 生活 限陸客自由行的化學效應 04:102019/08/07 論壇廣場 少了陸客 北市有國際旅客補位 縣市憂客源 04:102019/08/07 生活新聞 陸禁影片人員參加金馬 綠委余宛如回應 16:272019/08/07 政治 兩岸熱門新聞 美國會警告陸勿鎮壓香港抗議 呼籲川普準備制裁 - 兩岸 港中聯辦主任：香港生死保衛戰已到退無可退的地步 - 兩岸 - 旺報 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 陸不參加金馬獎 劉樂妍：選邊站的時候到了 - 兩岸 - 旺報 陸影片與人員暫停參加金馬獎 海基會：遺憾 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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