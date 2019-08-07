針對近來大陸暫停陸客來台自由行，以及禁止大陸影片和電影人參與今年金馬獎，海基會發言人蔡孟君指出，此舉無助增進兩岸相互了解，並對此表示遺憾。

蔡孟君表示，金馬獎是兩岸行之有年的藝文盛事，海基會認為兩岸的民間交流不該被政治因素所擾，對於陸方抵制金馬獎的作為，海基會感到遺憾。

至於大陸暫停陸客來台自由行，他則說，據移民署統計，每年有超過100萬的中國大陸旅客來台，顯示來台旅遊受到對岸旅客喜愛；以政治理由剝奪陸客們的旅行權利，無助於增進兩岸間的相互了解。

(旺報 )