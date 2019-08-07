每年發生率為10萬分之5至20的突發性耳聾，成了耳鼻喉科臨床常見的疾病，病理機轉仍然不明確、治療也難以根治，讓許多病患長年被症狀困擾所苦，三軍總醫院發現佐以中醫醫療，改善效果不錯。

三總中醫部醫師林政憲指出，突發性耳聾主要症狀是突發聽力受損，多數病患除了聽力減退外，伴隨耳鳴、眩暈症狀；病因包括病毒感染，血管栓塞、耳蝸內細胞壓力反應與免疫調節機制等，臨床治療有很多選擇，只是療效不明確。

目前已知女性、年紀較大、發作時出現眩暈症狀、延遲治療時間大於7天與初診聽力損失大於40dB是不好的預後因素。臨床的治療給予類固醇、血管擴張劑、血漿容積擴張劑與抗凝血劑等，其中又以注射類固醇為主要選擇。

即使不接受治療，突發性耳聾仍有45-65％的患者會自行恢復部分聽力。近年來也有許多病患合併進行高壓氧療法，不過療效並不明確。

有位50歲女性患者右耳聽力突然受損，在三總的聽力檢查結果發現右側聽力接近全部喪失，當時患者接受類固醇注射治療、高壓氧治療，出院後改用類固醇口服治療，右耳聽力仍然未見好轉。

於是患者前往三總中醫部看診，經過中醫四診、辨證論治、瀉熱化痰、行氣解鬱以通竅，兼以安神，針灸翳風、中渚、完骨、風池、率谷等穴位，患者持續接受中藥和針灸治療半年，聽力檢查從重度－急重度的障礙，進步到中重度聽力障礙。

林政憲表示，目前醫學對於難纏的突發性感音神經性聽力障礙的治療、修復仍有許多努力的空間，所以找出新的治療方法是大家努力的目標，使用針灸、中藥治療的效果不錯，值得推廣。

(中時 )