颱風「利奇馬」已增強為中度颱風，雖然路徑有往東調整，但仍對台灣有影響，預期可能會帶來強風及豪大雨。農委會台中區農業改良場呼籲農友儘速進行防颱準備，以降低作物受害與可能損失。仁愛警分局為防颱風來襲，可能為登山客帶來安全上的嚴重威脅，經全體動員迄傍晚已聯繫上漬留山區的登山客共208件939人，全部完成勸離下山。

中區農改場鑑於颱風將來襲，特籲請農友加強防颱固定工作，避免資材器具受強風損害、果樹作物應注意枝幹與枝條加強固定，並修剪過密枝條，以減少受風面積及降低枝幹的折損率，果菜類等蔓性作物，宜補強支柱及棚架、塑膠布網室等簡易設施，以繩索強化牢固等各項作物防颱措施。

仁愛鄉因屬登山客最愛的登山路線，而今又值暑假，仁愛警分局為防登山客登山時，遇颱風來襲，安全上遭受威脅，今天特動員各派出所警力，全面勸離漬留山區準備登山或完成登山欲下山者，儘速徹離山區，以防安全意外，據仁愛警分局表示，迄傍晚止，已連繫上208件939人，在晚間全部完成勸離下山。

(中時 )