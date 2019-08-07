中颱利奇馬侵台 新北宣布明正常上班上課 18:482019/08/07 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中度颱風利奇馬今天下午5點30分發布海上颱風警報，預計明晨發布陸上警報，新北市府稍早宣布，目前北部地區尚未進入颱風陸上警戒範圍，因此明天照常上班上課。 (中時 ) #警報 #颱風 #利奇馬 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬最快凌晨升中颱 三颱怎走一圖秒懂 00:022019/08/07 生活 利奇馬來勢洶洶 北水局嚴加防範 04:102019/08/07 地方新聞 《經濟》利奇馬颱風來襲，政院開情資研判會議 08:022019/08/07 財經 最強中颱利奇馬17：30發海警 周五風雨最劇烈 10:262019/08/07 生活 鄭明典看利奇馬：一條尷尬的路徑 11:522019/08/07 生活 利奇馬路線略偏東 仍須防強風豪雨 13:272019/08/07 生活 因應利奇馬颱風 台水籲提前儲水 14:242019/08/07 生活 利奇馬逼近 創業家「防颱懶人包」專區搶商機 14:432019/08/07 財經 利奇馬颱風恐襲台 全聯蔬菜倍貨增3倍 16:032019/08/07 生活 利奇馬逼近 氣象局5點半發海警 明發陸警 16:092019/08/07 生活 生活熱門新聞 利奇馬逼近 氣象局5點半發海警 明發陸警 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 利奇馬持續增強 最新預估路徑曝光 - 生活 12天冒出5颱風太驚人？ 日本氣象協會曝2關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。