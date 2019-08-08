前台中市議員翁美春（中）代表民進黨參選台中市第8選區區域立委。（王文吉攝）

立委江啟臣（前排左一）近2個月連跑60餘場客廳會，傾聽鄉親心聲。（王文吉攝）

台中市第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）區域立委，現任國民黨江啟臣尋求三連霸，挑戰者是本屆市議員「落選頭」翁美春。回顧民進黨初選階段，謝志忠及翁美春都在首日派人領表，直到截止日，僅翁美春完成登記，最後順利出線，代表民進黨迎戰江啟臣。

綠營人士表示，黨內初選登記階段，謝、翁都派人領表，基層評估未受中央執政拖累，士氣一度雀躍振奮，但兩人遲遲沒有完成登記，怯戰傳言又甚囂塵上；黨內曾憂心無人應戰，幸好最後一刻翁美春勇於承擔，期許「小蝦米」也能在艱困選區立功，扳倒「大鯨魚」。

翁美春擔任過台中縣議員，縣市合併後，連任2屆市議員，為人熱心和善，服務不分黨派，但去年底連任之路，因民進黨採多提名策略，意外落馬。翁美春轉戰立委，打出「山城尚美，建設有春」，她不諱言，2020選舉對民進黨是場苦戰，面對強棒，勤跑基層就對了。

代表國民黨的江啟臣為台中紅派少主，2012年以刺客之姿，空降故鄉，當時面臨泛藍分裂，遭藍綠4名對手夾殺，最終囊擴44％選票獲勝。江啟臣本屆連任之路，受到馬政府包袱拖累，加上蔡英文光環加持謝志忠，最後驚險小贏1475票，以些微之差，為國民黨保住一席。

如今政局物換星移，台中市綠地變藍天，加上江啟臣輔選台中市長有功，2020年選舉勢必獲得盧秀燕相助。江幕僚說，選舉結果就是平日努力的成績單，委員近2個月連跑60餘場客廳會，傾聽鄉親心聲，團隊發自本心服務，「路遙知馬力，相信自然反映在選舉的成績上」。

(中時 )