苗栗縣133名學子參加第5屆蘇台青少年科技創意創新大賽，摘金戴銀又拿銅。（巫靜婷攝）

苗栗學子即興創作的機器人造型多變。（巫靜婷攝）

賽事評比機器人的造型外，同時要求運作的流暢度。（巫靜婷攝）

機器人即興創作，苗栗學子發揮百變巧思。（巫靜婷攝）

現場組裝機器人面對諸多問題，排解功夫考驗團隊臨場反應。（巫靜婷攝）

不只會組還會修，苗栗學子專注尋找機器人出現的問題點。（巫靜婷攝）

苗栗學子即興創作的機器人造型多變。（巫靜婷攝）

苗栗學子海外摘金戴銀，石虎機器人超吸睛。（巫靜婷攝）

苗栗縣創意科學社8月率團參加第5屆蘇台青少年科技創意創新大賽，機器人項目成績出爐，苗栗學子勇奪23金、12銀、15銅，總積分拿下3冠、3亞、3季，十分亮眼，總團長嚴宏年指出，參賽者要在有限時間內即興創作，機器人比流暢度外，也比造型，得獎作品融入不少苗栗特色。

蘇台青少年科技創意創新大賽在大陸常州市舉行，來自台灣及江蘇的650多名師生，在「科技創無限」主題下同台競技，各分組團隊領取材料包後，需在3小時內組出3隻機器人，參加4大類別包含直線競走、三項接力、總積分拔河及創意造型評比，133名苗栗學子表現傑出，摘金戴銀又拿銅。

機器人造型融入許多苗栗特色，其中獲得創意造型金牌獎的石虎機器人成亮點，創作者徐筠婷表示，團隊以保育類動物「石虎」為發想，是想呼籲大家要愛護動物，組裝機器人遇到最大困難是甩臂及結構間的調整，不慎便會影響整體運作，因為努力過，這次能獲得好成績充滿成就感。

嚴宏年表示，大會給予的材料包，包含木板、冰棒棍、零件等，參賽者需擁有簡易木工技巧及基本結構設計能力，裁切後的組件裝上齒輪盒，再運用觸控晶片完成接力動作，現場會遇到很多問題，考驗團隊臨場反應，這也是最難克服的部分，其餘經過不斷練習、團隊合作都能順利解決。

嚴宏年提到，創意科學社成立6年，共與11所國中、小學合作，學員遍及苗栗及台中地區，學員們經過多年練習與參賽累積經驗，這次比賽共花了2個月集訓，有辛勤的練習才有現在的成績，未來仍會帶領學員四處參賽增強實力，包含10月的區域選拔賽、12月全國大賽，以及明年3月的偏鄉STEAM之星。

(中時 )