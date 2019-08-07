利奇馬颱風威力持續增強，今早已經增強為中度颱風，並發布海上颱風警報， 北市府剛宣布，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常上班及上課，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

(中時 )