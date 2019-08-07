（賴佑維攝）

桃園市桃園區賴姓保全7日下午駕駛公司廂型車，意外和楊姓男子的自小客車發生擦撞，導致車輛翻覆，但對於廂型車是否為運鈔車，保全不願說明。不過桃園警方不敢大意，仍派員現場戒護。

據了解，事發後保全公司主管也到現場了解狀況，警方則說，呼氣酒測值為0，將調閱現場監視器，釐清肇事責任及原因。也呼籲駕駛人行經路口應減速禮讓，以維護交通安全。

(中時 )