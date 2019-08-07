保全公司車輛翻倒 疑為運鈔車桃園警戒護 18:362019/08/07 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疑保全運鈔車翻覆，警方趕抵戒護。（記者賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 （賴佑維攝） 桃園市桃園區賴姓保全7日下午駕駛公司廂型車，意外和楊姓男子的自小客車發生擦撞，導致車輛翻覆，但對於廂型車是否為運鈔車，保全不願說明。不過桃園警方不敢大意，仍派員現場戒護。 據了解，事發後保全公司主管也到現場了解狀況，警方則說，呼氣酒測值為0，將調閱現場監視器，釐清肇事責任及原因。也呼籲駕駛人行經路口應減速禮讓，以維護交通安全。 (中時 ) #保全 #桃園 #公司 #現場 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 6萬5千元的工作在這裡！中捷第三波徵才開跑 15:222019/08/05 生活 中壢70歲婦 染本土登革熱 04:102019/08/06 地方新聞 莫忘初心！4名父親賣愛心水餃 捐款助弱勢 18:052019/08/06 生活 民航局證實 馬祖第二家航空公司有譜 18:222019/08/06 生活 黑韓王浩宇家有違建 幾乎不可能拆 19:192019/08/06 政治 慘！上市公司員工平均年薪百萬 這個行業只有一半 21:572019/08/06 財經 看好中科！2019年1至8月 已引進10家新投資案 00:102019/08/07 科技 看好桃園消費力 金門酒廠搶進布點 04:102019/08/07 產業特刊 秋行軍蟲噴藥防治 數量減少 04:102019/08/07 地方新聞 富邦公司治理ETF 責任投資標竿 14:042019/08/07 財經 社會熱門新聞 離奇!15歲少年被罰泡跪在滿水浴缸 3分鐘後溺斃 - 社會 重機闖蘇花改挨罰 憲法難救 - 社會新聞 - 中國時報 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 獨》營區大門站夜哨 陸軍203旅士兵疑輕生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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