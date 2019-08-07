二信高中機械科班上唯一「嬌點」陳羽彤，四技二專分發錄取台科大機械工程系。（許家寧翻攝）

大學指考分發放榜，基隆二信高中成績亮麗，自然組五科（388.65）及六科（476.65）都是基隆市最高分的蔡欣翰，錄取陽明大學生物醫學工程系；社會組五科最高分（407.45）的杜子彥錄取政治大學外交系；六科最高分（492.85）的沈佳佑錄取台北大學法律系，三人不諱言準備過程相當辛苦，努力堅持到最後，終於美夢成真。

二信高中表示，高中升學管道多元，校內普通科今年畢業生，透過繁星、申請及分發入學，共有95人錄取國立大學，這次指考再添32名國市立大學，強調學生來到這個環境，皆堅定意志努力實現「大學夢」，因此堅持到最後指考的學生數，也是基隆最多。

對政治夢懷抱願景的杜子彥，當大學申請入學成績出爐，得知沒有錄取政大法律相關系所，當下毫不猶豫決定全力衝刺指考，即使校內只剩下不到60位同學留校衝刺，這次指考成績超過他個人預期，因此向上挑戰，以五科最高分的優勢，考上政大外交學系。

另外四技二專分發放榜，二信高中升國立大學再添101人，今年技高畢業生總計197人進入國立大學，校內機械科班上唯一「嬌點」陳羽彤，巾幗不讓鬚眉在技專統一入學考以662分高居全國第二名，順利錄取台灣科技大學機械工程系。

至於資處科學生林雨潔，國中會考時總成績為23分，但她不灰心決定選擇直升資處科，雖然父母在外地經商，但她一人選擇獨立和基隆外婆同住，經過3年的努力，以全國前10名成績考上台科大企業管理系，拓展未來更好的職場之路。

(中時 )