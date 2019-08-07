香港修訂《逃犯條例》風波持續，大陸國務院港澳事務辦公室及中聯辦今日於深圳舉行座談會。港澳辦主任張曉明在開場發言時表示，修例風波已持續60天，情況愈演愈烈，並形容香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，香港示威中出現的暴力活動愈演愈烈，社會波及面愈來愈廣。

據香港媒體報導，張曉明表示，修例事件變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵，對公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都要追究幕後策劃者、組織者及指揮者的刑事責任。

張曉明指出，「香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，當前最急迫和壓倒一切的任務是要止暴制亂，恢復秩序，阻止香港滑向沉淪深淵。」若任由「暴」和「亂」持續，會毀掉香港的法治基石、繁榮穩定和「一國兩制」。若香港局勢進一步惡化，出現港府不能控制的動亂，大陸絕不會坐視不管。

張曉明又指，港人面臨着重要選擇，是捍衞「一國兩制」，還是縱容一些人摧毀「一國兩制」；是守護香港，還是眼睜睜看着香港沉淪；是高舉法治和正義的旗幟，還是向暴力和邪惡屈服。他盼大家把一切個人利益和恩怨放到一邊，顧全大局，團結一致向前看。

(旺報 )