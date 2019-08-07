金門縣文化局將提供村史等出版品，充實海外金門會館的圖書館館藏。（李金生攝）

108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單出爐，金門縣文化局出版的《族譜金門史研究》、《認識金門小百科-科舉人物篇》、《道範顏馨 五桂聯芳》、《浯島春秋-金門新誌書》、《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》及金門村史9冊，一共15本書獲得佳作獎，獲獎數為全台各縣市中最多。

縣文化局指出，該局出版的「金門村史」套書，前年榮獲文化部政府出版品金鼎獎，另外連續3年參加國史館臺灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」都獲得政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，總計3年出版21冊金門村史均獲獎，可以說成果豐碩。

108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊，金門縣文化局出版品得獎著作是學術性書刊-陳炳容《族譜與金門史研究》和推廣性書刊-楊天厚《認識金門小百科－科舉人物篇》、陳長慶《道範顏馨 五桂聯芳》、古蒙仁《浯島春秋-金門新誌書》、盛崧俊《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、張姿慧《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》。

地方志書類得獎則有黃振良《浯洲鹽鄉~西園．後珩》、 陳麗玉《后宅聚落風華》、楊天厚、林麗寬《金門官澳風華》、葉長茂、陳國興、歐福增《泗湖屐痕》、董水應《金門古崗玉？傳芳》、陳炳容《固若金湯、雄鎮海門－金門城》、林志斌、洪清漳《烈嶼西方傳奇-佛祖、上帝公庇佑的子民》、王建成《東沙聚落村史－綺麗東鄉-情深話東沙》、何志強《水濱之巔－浦邊》。

局長許正芳指出，該局出版刊物都聘請學者專家把關，無論內容、編排設計，在質量上都獲得控管，因此每年都獲得評審肯定，包括村史及各種在地文獻、文學，均是金門重要的記憶及文化資產。

許正芳還特別提到，他7月隨楊鎮浯縣長赴東南亞，走訪馬來西亞、新加坡等多個金門會館，對旅外金僑都有很濃的原鄉情懷，也看到會館圖書館典藏政府出版品，內心十分感動，允諾未來會寄送村史等出版品，充實金門會館的典藏。

(中時 )