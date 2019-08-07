海基會秘書長姚人多今天在臉書表示，台商不會做出傷害家的事。他並對「中共代理人」修法提出「過程讓台商放心」、「對台商有信心」和「台商要相信海基有決心」等3項建議。

根據中央社報導，姚人多7日在臉書上表示，「台商」這兩個字，在他來海基會之前，只是學術跟新聞上的一個名詞，沒有任何感情上的意義。但從2018年7月開始，這一群人來到他的生命中，變成他的朋友，他的兄弟姊妹，他的責任。

他表示，台商是很可愛的一群人。他喜歡他們的人，他們的故事，以及他們那種「為了朋友兩肋插刀的氣概」。

姚人多也特別提到，有一年中秋節，沒有回台灣的台商們在大陸舉辦中秋晚會，其中一位會長上台唱了洪榮宏的「望月想愛人」，「唱著唱著，唱到『但是我惦在他鄉，只有忍耐』的時候，台上台下100、200個大男人哭成一片」。

他指出，這個真實的小故事透露一個重要訊息，「台灣是他們的家，他們想家，他們愛家，他們不會做傷害家的事」。

姚人多表示，海基會每天實際站在第一線接觸台商，為他們發聲是職責所在，不為他們發聲才是怠忽職守。因此，對於所謂「中共代理人」的相關修法，他想以海基會秘書長的身分表達3點建議原則。

他表示，首先，是「修法過程讓台商放心」。要充分徵詢意見、完整討論、合憲合法，特別是規範的對象和規範的行為要明確化。基於國家安全，相關修法或有其必要性，但在修法過程中，應該站在廣大台商的立場來思考，免除他們的疑慮及不安。

其次，姚人多指出，要「對台商有信心」。他指出，絕大多數台商只想規規矩矩做生意，不會去當中共的政治代理人。台商都是愛台灣的，他們為兩岸經濟發展做出貢獻。大陸的制度與台灣不同，台商人在異鄉，或多或少會有為難之處。這一點，台灣社會應該要理解。

最後，姚人多強調，「台商要相信海基會的『決心』」，海基會作為台商的娘家，支持台商、為台商發聲的立場始終沒有改變，海基會將繼續為台商權益努力。

他並指出，陸委會6日已公開表示：「政府研究中的『禁止中共政治代理人法』，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題」。

姚人多說，這是一個好的開始，他拜託所有台商朋友，不需多慮，並相信一定有兼顧國家安全、民主防衛、言論自由和台商權益的方法。

(中時 )