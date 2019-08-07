壬酸製劑可有效抑制雜草生長，苗栗農改場指出，購買採限額登記制，1瓶20元。（巫靜婷攝）

苗栗農改場在示範田區進行前期湛水、使用新型除草劑等技術，觀察抑制雜草的成效。（巫靜婷攝）

草莓田休耕湛水情形。（苗栗縣政府提供）

草莓觀光果園畦溝鋪置稻殼與草莓畦敷蓋塑膠布防雜草技術。（苗栗縣政府提供）

雜草過多會影響作物發育，增加病蟲害危害風險，苗栗區農業改良場7日在大湖富興村舉辦「草莓田雜草綜合管理」示範觀摩會，透過前期湛水、使用新型除草劑及栽培敷蓋技術等，協助農民達到抑制雜草的成效。

降低依賴除草劑，農民常用不織布或塑膠布敷蓋抑制雜草，農改場田間實驗利用栽培前期湛水21天，水旱交替改變生育環境，殺死潛伏土壤的病原菌及休眠害蟲，同樣達到遏止雜草生長的效果，輔以採果季在畦溝處鋪設稻殼，避免遊客行走泥濘、增加田間肥力，也能達到滅草防蟲功效。

示範田另採用對環境破壞性較少的「壬酸製劑」，農改場祕書黃勝泉指出，去年由藥毒所研發的壬酸屬於速效、非選擇性、接觸型殺草劑，對初萌芽2至4葉的雜草防除效果最佳，噴後1至5日內即乾枯死亡，且對鳥類及蜜蜂毒性低，適合於清晨無風、無露水時噴灑。

使用壬酸需先將藥劑稀釋30至40倍，配製均勻後選擇大扇H5噴頭噴灑，雜草全株都要噴到。黃勝泉表示，購買壬酸採登記制，每分地限購2瓶，每戶限購10瓶，全國每季約提供24萬瓶，8月份已登記完畢，9、10月開放登記中。

黃勝泉說，除了苗栗農改場外，縣農會、大湖地區、公館、造橋、卓蘭、苑裡、三灣、後龍等鄉鎮農會均可登記，1瓶售價20元，壬酸運用於蔬菜田效果也不錯，最後推廣階段將發放消費券，讓農民就近換購。

(中時 )