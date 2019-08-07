40歲影后章子怡4年前和48歲歌手汪峰結婚，生下一女醒醒，近來網上頻傳章子怡懷二胎，甚至有人捕獲到章子怡小腹微凸照片，指她目前約懷孕5個月。今(7日)汪峰出席活動，被求證太太是否懷孕，汪峰沒否認也沒承認，僅不斷笑笑跳針說：「你覺得呢」，疑似默認。

今年4月港媒爆料章子怡追生二胎成功，夫妻倆先前上實境秀也承認希望替女兒醒醒添個伴，主持人李靜在節目上：「一兒一女就齊全了」，汪峰當時開心回應：「對！」知情人則指章子怡私下訂好頂級月子中心，等坎城影展工作結束後，便會專心養胎。

今汪峰現身《一起樂隊吧》節目記者會，在後台被記者問最近聽說章子怡懷孕？汪峰先說：「你覺得呢」，記者回：「是真的？」汪峰又說：「你覺得呢」，記者不死心再說：「有好消息要分享嗎？」汪峰仍回：「你覺得呢」，堅持不鬆口答案。

而網友見汪峰受訪影片後，紛紛留言回應：「成年人的世界裡，不直接拒絕就是肯定」、「真相遲早會被大家知道的，別著急」、「乾脆出個專輯《你覺得呢》得了」、「很正常，結婚了懷孕生子，祝福，人家不想說是人家的權力」。

(中時電子報)