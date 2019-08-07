8所學校儀隊利用暑假到內埔農工聯合集訓，之後將展開巡迴演出，並爭取國慶演出。（潘建志翻攝）

8所高中職儀隊約100名學生，利用暑假到屏東內埔農工進行3天聯合集訓，之後將到職棒開球、軍區演出，並希望能爭取到今年國慶演出。負責訓練的教官林俊成說，希望讓孩子們有展現自己的舞台，並透過儀隊訓練及磨練，傳達教育理念。

內埔農工儀隊「神山之子」目前由林俊成負責訓練，他曾擔任1年半的陸戰隊儀隊副連長，轉任教官後到恆春工商，除了負責訓練儀隊外，也開始在寒暑假辦理儀隊集訓營，邀請各高中職儀隊學生聯合集訓，並於去年開始參加軍區的軍、學儀隊表演，好獲得好評。

今年暑假內農儀隊再度邀請北中南的協和祐德高中、港明高中、曾文家商、屏東高中、屏東女中、民生家商、恆春工商共8校儀隊學生，在內農進行3天組訓。訓練主要以靜默槍法及陸戰槍法為主，搭配音樂及旗隊表演。

林俊成說，今年集訓後將到職棒開球活動上演出，之後會到左營軍區，結合陸戰隊樂儀隊實施聯合演出，近年軍、學儀聯合操演非常受到歡迎。目前還在爭取希望能夠在國慶舞台上演出，讓更多人看到孩子們努力的成果。

內農校長張世波表示，學校長期鼓勵學生參加多元活動，讓擁有不同優勢能力的孩子有可以發揮的舞台。聯合儀隊主力由屏東縣學校組成，希望展現南國孩子的努力與熱情。

(中時 )