蔡康永與小S「康熙」再次合體主持陸綜《花花萬物2》，7日起friDay影音每週三上午12點全台獨家播出，不少粉絲在小S粉專留言，敲碗希望她趕緊在台灣主持新節目。鄭爽身穿少女感衣服擔任節目首期嘉賓，結果兩人火花四射的互動，讓她忍不住對鄭爽放話：「妳到底要射多少冷箭才高興！我現在完全認清妳了，妳就是一個假少女，其實心機非常重！」

小S（左）與鄭爽。（friDay影音提供）

小S好奇鄭爽平日也喜歡穿著少女感衣服嗎？鄭爽表示自己已經28歲了，在演藝圈不應該稱作為小年齡，小S緊接著問：「那妳覺得到幾歲時應該要自動退出演藝圈？」鄭爽回「演員和主持人不一樣」，一個冷箭又射到小S身上，因小S除了主持外還同時擁有演員與歌手身份。蔡康永秒懂回「演員要年輕，但主持人可以非常老！」提醒小S要有心理建設，因節目邀請嘉賓都正處於青春年華，惹得小S又氣又笑，放話以後來賓名單自己會徹底過濾！

鄭爽在節目中透露若在網路上被黑，自己會訴諸於法律來保護自己，小S問「所以妳會告那些人嗎？」鄭爽透露自己記仇，小S聽了心裡一驚，因為她在節目中頻頻吐槽鄭爽智商不高、男友品味有問題，接連觸犯鄭爽的禁忌，半認真問鄭爽她在錄影結束後會不會收到存證信函？鄭爽也故意揚言：「不知道！」

鄭爽穿上男友送她的超大件羽絨外套。（friDay影音）

鄭爽把男友張恆送的羽絨外套帶去當作節目拍賣的二手商品，她透露自己穿起來很像鋼鐵人。她媽媽首次與女兒同框錄製綜藝節目，爽媽面對小S和蔡康永追問，首次公開評價女兒男友「挺順眼的」，說尊重女兒的想法，「可以讓她幸福快樂就是最好的類型」。

鄭爽與爽媽一起上節目。（friDay影音）

鄭爽還在節目中示範口紅的製作過程，面對蔡康永與小S接連提問「妳男友喜歡妳擦什麼口紅？」、「妳在男友面前穿什麼？」等麻辣問題，她面不改色地繼續做，蔡康永直說這是自己主持這麼多節目以來，第一次看到美少女偶像在節目裡做化學實驗。

(中時 )