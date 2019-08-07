台南趣淘漫旅父親節推出「最強老爸」闖關活動，成功挑戰自由落體爽喝啤酒。（劉秀芬翻攝）

為家人辛苦了一年的最強老爸，你想好如何感謝他了嗎？凱薩飯店連鎖旗下以玩樂生活、刺激冒險為主打的度假飯店：趣淘漫旅－台南，特別推出了多項父親節優惠方案，8月8日當天房價狂折888元，8月平日入住，可享第3人免費。

趣淘漫旅人氣戶外設施擎空塔更推出一系列挑戰「最強老爸」闖關任務活動，父親節當天只要老爸們登上擎空塔台，大聲喊出一段真情宣言，並成功挑戰自由落體，飯店立刻為最勇敢的老爸獻上一枚「最強老爸徽章」，憑章即可免費兌換比利時精彩小麥生啤酒乙杯。

除了溫馨的父親節入住優惠，趣淘漫旅－台南今年暑假首推「泡泡假期」專案，除免費附贈曾文水庫入園門票，專案還包含刺激有趣的「泡泡氣球急急樂」、「DIY泡澡球」、「芒果爆漿魔球」特色消暑飲品。一家4口同行，每人平均一天不用1000元即可入住豪華景觀房，依人數再贈送飯店早餐兩次、自助晚餐乙次。

此外，參加「泡泡假期」專案，飯店內人氣紅不讓的冒險收費設施：自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技、光束任務、全館解謎，通通免費體驗；國外超夯的「泡泡浴缸電影院」，可享5折加購優惠，除了能跟家人、好友一起在星空下泡澡欣賞電影，還能一邊愜意享受泡泡浴一邊大口吃美食。

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(中時 )