現場牛肉麵口味眾多，香味四溢。（吳堂靖攝）

店家精心擺盤，令人食指大動。（吳堂靖攝）

台北市牛肉麵饗味國際大評比7日登場，北中南高手齊聚一堂，重現獨門特色，無論是清燉、紅燒，還是椒香口味通通有，不少店家精心擺盤，視覺味覺雙享受，此次共有56家牛肉麵店家入圍初選，將於9月24日邀請國內外專家評審，票選前3名，歡迎民眾上網參與冠軍預測，有機會免費享用冠軍牛肉麵。

入圍名單來自北中南，台北市包含神仙牛肉麵、面鮮到、香草牛牛肉麵、93刀削麵館、紫城牛肉麵館、食典專業牛肉麵、天下三絕、獅子舞專業專業平價牛肉麵等， 無論是清燉、紅燒，還是椒香口味通通有，宛如牛肉麵嘉年華。

北市商業處長高振源表示，北市擁有全台最多的牛肉麵店家，近年來許多極具潛力的新秀竄起，各自擁有獨特風味，盼透過評比提高店家知名度，發掘行家好滋味，由國內外饕客為北市牛肉麵品質把關，讓牛肉麵產業揚名海外。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，今年度「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」廣邀在牛肉、湯頭、麵條與口感各具特色的店家，盼透過評比活動，促使店家自我精進，並加強對顧客服務品質與店內衛生。

決賽於9月24日舉行，即日起至9月22日民眾可上網預測冠軍，有機會品嘗免費牛肉麵，詳情可上「台北市牛肉麵交流發展協會」、「台北市商業處- 我是商Ya人」臉書粉絲團。

(中時 )