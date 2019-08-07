北埔鄉公所10、11日將舉辦膨風茶節活動，首屆膨風擂台賽先登場。（莊旻靜攝）

來喝膨風茶！新竹縣北埔鄉公所將在10日、11日舉辦「108年度北埔清旅茶鄉．製茶趣暨膨風大王比賽」，邀請民眾前往茶鄉輕旅行、參與茶香市集，還有親子DIY，發揚膨風茶之名。

北埔鄉公所7日邀請南埔鹹菜桶打擊樂團表演，還有上上幼兒園、大湖村長劉金庭用客語「膨風」，流利的語言與幽默的台詞，也使參與開幕式的來賓開懷大笑。新竹縣副縣長陳見賢表示，膨風茶是東方美人茶俗稱，由於要在無農藥、無汙染狀況下種植，膨風茶一向是他的首選。

北埔鄉長莊明增指出，此次膨風茶節活動由北埔老街及外圍6村，共同推出4場茶香旅行以及4場親子找茶DIY，不僅逛茶園也遊蝶村，聽導覽人員介紹膨風茶典故，還有客家信仰石爺的故事，北埔老街內也有製作茶皂、絹印、茶染，並學習識茶、泡茶、品茶。

其中最特別的是，今年也舉辦首屆膨風擂台賽，邀請民眾一起吹牛，邀請大人、小孩共同參賽，以互動、體驗等有趣方式，認識北埔膨風茶文化，第一名膨風大王還有1萬元獎金及木獎盃。

8月10日在北埔慈天宮前舉辦膨風擂台、經典客家採茶戲演出，還有第1屆海陸山歌比賽、南外社區蝴蝶季活動，規畫20攤茶香市集設攤，另外11日則有大隘3鄉含北埔、寶山、峨眉熱血膨風自行車百K挑戰賽，全國有700組選手參與。

(中時 )