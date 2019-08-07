新北2019.08.07》▲新北市八里龍形市場至今無任何廠商投標。新北市市場處表示今已放寬標案，此為現況照片，目前本地暫作停車場。（戴上容翻攝）

買個菜有那麼難嗎？真的很難！八里上庄居民等了15年都等不到龍形市場新建。2016年新北市府重擬標案，表示廠商須規劃300坪公共空間，然而2019年8月1日第5次標案前，沒有任何廠商投標。新北市市場處表示，今已放寬龍形標案，公共空間加總150坪以上即可，希望藉此吸引廠商投標。

八里居民有中、下庄地區市場，只有上庄的興建案延宕15年遲遲沒有結果，在地居民要買菜，竟然要跨越到蘆洲才能採買，八里上庄居民迫切需要興建龍形市場。

2013年市府公告要八里區龍源里新建龍形市場，採BOT發包基地約600多坪，預計作為零售市場、婚宴會館等多功能大樓。

2016年，有廠商投標，居民在對大樓整體規劃不滿，在公聽會大罵：「竟然沒規劃居民使用的空間！」新北市經發局市場處會後評估，決議將市場大樓開放1整層樓約300坪，還限定必須開放精華的3樓以回饋地方，疑似規範區域過大，嚇得廠商以「資金周轉不靈」棄標。

市場處營運規劃科長莊惠青表示，第5次招標已綜合里民需求及廠商疑慮，市場從原先設定3樓須開放300坪公共空間，現已放寬標準，目前是不限樓層，公共空間加總150坪以上即可。建案沒有規定樓層數，只要按照合法容積率即可，希望藉此吸引廠商投標，盡快完成延宕多年的龍形市場。

(中時 )