桃園市平鎮警友辦事處為了慶祝一年一度的父親節，主任葉雲宙特別在父親節前，贈送每位員警1人1雙知名品牌運動鞋，希望員警在繁重的公務之餘，也能穿上球鞋陪著家人運動，除了讓自己爽快流汗外，也讓家人一起度過一個健康的父親節。

平鎮警分局分局長李建民表示，馬上就是一年一度的父親節，很多同仁都已經陸續安排與家人一起過節，但不免俗的就是與家人一起吃飯慶祝，有鑒於此，平鎮警友辦事處主任葉雲宙特別在父親節前夕拜訪分局，準備送分局同仁1人1雙知名品牌運動鞋。

為此，辦事處主任葉雲宙特別召集相關幹部、聯繫廠商，親自到分局各單位為每位員警量尺寸，用實質的方式來感謝這群犧牲奉獻的警察同仁，葉主任也表示，雖然只是一雙球鞋，但這卻代表著警友辦事處為同仁的健康細心打量，希望能夠改變吃大餐慶祝方式，以揮汗運動與家人開心得過一個健康、開心的父親節。

(中時 )