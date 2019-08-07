蔡英文總統今下午以隆重軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福(Ralph Gonsalves)伉儷，強調台聖兩國是最堅實的夥伴，未來透過聖國在台灣新大使館的運作，為兩國外交合作及長久邦誼創下新的里程碑。

軍禮歡迎儀式於下午4時30分在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，蔡總統與龔薩福總理分別致詞。

總統致詞時表示，上月「自由民主永續之旅」拜訪了聖文森及格瑞那丁，感謝龔薩福總理以及聖國政府的高規格禮遇及接待，累積了相當豐碩的出訪成果。

總統也特別感謝龔薩福總理，不到一個月的時間，就接受邀請率團回訪，充分展現出對雙方邦誼的高度重視。她也要代表中華民國政府和全體人民，表達最誠摯的歡迎及感謝。

總統指出，聖國跟中華民國台灣建交38年以來，一直就是台灣在加勒比海地區最堅實的夥伴。這次出訪，也共同見證了雙方各項合作，包括在基礎建設、農業、教育、醫療、資通訊等領域，都有非常扎實而且傲人的成就。

總統進一步表示，此次龔薩福總理來訪，除了繼續深化兩國的交流以及合作，還有一個最重要的目的，就是為聖國在台灣新設立的大使館揭牌。相信未來，透過聖國新大使館的運作，加上和新任大使共同努力，絕對可以為兩國外交合作及長久邦誼創下新的里程碑。

隨後，龔薩福總理致詞時表示，非常高興再度來到美麗的臺灣，感謝中華民國政府及人民熱忱款待。台灣與聖文森已建交38年，聖國在過去獨立的40年之中，有38年享有與台灣的堅定邦誼，兩國人民也共享關懷與情誼。

龔薩福總理提到，上月蔡總統到訪聖國，令聖國的青年學子深感興奮。事實上，蔡總統以女性總統之姿領導台灣，對於聖國女性來說，更是非常了不起的典範。

龔薩福總理指出，台聖兩國邦誼不斷提升，此行他來臺最重要目的，就是要為聖國在台灣的大使館正式揭牌，成立正式大使館，除了見證兩國邦誼，是重要的里程碑，相信對兩國人民亦深具助益。此外，聖國指派了柏安卓（Andrea Bowman）擔任駐臺大使，未來也將亟力服務臺灣政府與人民。

(中時 )