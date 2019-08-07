一年一度的七夕情人節到來，無論擔任情人、父母、子女任何角色，這天都是告白的好時機，海巡淡水分署第三海巡隊也搭上了告白的熱戀愛潮。

海巡淡水分署第三海巡隊，今天特別在30餘艘100噸以上，本用於犯罪宣導、規範海域的巡艦艇LED跑馬燈上，秀出撩妹語錄「身在海上，心在你」，順勢搭上七夕情人節愛戀風潮。

發想標語的海巡署專員陳加綺說：「其實也是自己想對老婆說的話啦！」他表示，海巡署隊員常因為海上值勤，平常必須習慣離開自己最愛的人，除了比較大艘的艦艇有訊號之外，所有的船艇幾乎是沒有任何訊號，相思之情難以表達。

他說，常常遇到隊員一回到台灣本島，就慘被分手的傷心故事，因此他覺得海巡同仁都會格外珍惜另一半的支持。

海巡同仁的艦艇告白，引發網友熱議，直呼「有夠浪漫」、「Hen會捏」；不少民眾也對海巡同仁表示感謝：「人在海上，身不由己，辛苦了！」「情人在遙遠的南沙，每年佳節總是遇不到」「什麼節日要留守的您們，辛苦了」

(中時 )