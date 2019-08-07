圖為鄭秀玲聲明稿。（李侑珊翻攝）

鄭秀玲聲明稿。（李侑珊翻攝）

鄭秀玲聲明稿。（李侑珊翻攝）

時代力量立委高潞．以用遭時代力量開鍘，日前傳出台大經濟系教授鄭秀玲可望遞補不分區立委，鄭秀玲今(7)日發布聲明稿，指出「此次有機會擔任立委，即便僅有短短四個月會期，我願意以我的財經專業和良知貢獻社會」，代表將遞補不分區立委缺額。

回顧台大校長遴選案，台大經濟系教授鄭秀玲多次在校內、校外發表反對言論，堅持「拔管」立場不變，言論深受關注，而時代力量立委高潞．以用遭時代力量開鍘，外界關注不分區人選遞補情形，近日傳出不分區立委缺位將面臨無人遞補，不過時力確認，台大經濟系教授鄭秀玲尚未完成退黨手續，補繳黨費後可望遞補不分區立委，動向引發外界關注。

鄭秀玲今日透過聲明稿指出，三年前，在接連投入反媒體壟斷及反服貿等公民運動後，曾付出心血促成時代力量黨團的成立，參與立院的立法和監督，以制衡兩大黨。如今，在過去心血與努力成果，正面臨著巨大挑戰的時刻，我依然願意秉持初衷、不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量，加入一點永續的柴火。

鄭秀玲表示，三年來，蔡總統及其執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，在內政上也認真施政。從今年聯合國「全球幸福指數報告」的評比排名台灣的幸福指數高居亞洲第二，僅次於阿拉伯聯合大公國可見一斑。其衡量指標包括經濟表現、健康預期壽命、社會支持、信任、政府清廉程度、在生活上能否自由選擇等等。因此，台灣絕對不是又老又窮。

鄭秀玲提到，當前執政團隊在內政上確實仍有改善的空間。在此國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，若國內政治人物能花更多心力於提升人民福祉，從理性客觀的政策規劃出發，減少內耗於個人利益的算計與鬥爭，則實為國家發展之良機。「因此此次有機會擔任立委，即便僅有短短四個月會期，我願意以我的財經專業和良知貢獻社會。 」

鄭秀玲強調，將認真審查下年度的總預算，希望納稅人的錢能更有效率地運用，讓國人感受到我們的確是亞洲第二幸福的社會。

鄭秀玲也提到，將會在有限的時間下，希望關心以下議題：(1)邀請財經專家學者和銓敘部共同來檢視和評估年金改革的成效，供新總統未來施政參考。(2)和相關公民團體合作，探討12 年國教、考招制度、產學合作、人口老化和少子化等議題，希望弱勢家庭有公平受教機會，更多年輕人有高薪工作，老少能得到照護和照顧。

鄭秀玲最後提到，因時間有限，將專注於立委工作，不擬參與黨務和輔選。

(旺報 )