失去四肢，只剩一條命！43歲許世皇國一那年在屋頂誤觸高壓電，多次手術救回生命，出院後沒了四肢，絕望的他關在家裡20多年，直到參加自立生活課程，學習用嘴咬筆畫圖，靠著左腳一半的大腿觸控電動輪椅，他說，只要敞開內心，人生沒有什麼可以受限。
許世皇在伊甸社會福利基金會提供自立生活支持服務，以自身經驗鼓勵同為身障者，7日出席市府舉辦「友善台中無障礙願景沙龍」，帶來他以嘴咬筆用心畫出的圖畫，精湛畫藝令人驚艷。
「走出日日夜夜獨自活在自己的世界，足足走了20多年！」許世皇說，10多歲遭遇的意外，為保命造成右肩被切除到只剩肩膀，左肩則僅有10公分，而且右腳膝蓋以下全不見，左腳大腿剩一半，眼淚流乾還是無處可去。
幸好家人支持的力量，直到他參加向上基金會自立生活課程，學習靠著左腳一半的大腿觸控電動輪椅，可以自己出門去，跟著老師學畫，繪畫讓他有了新的人生目標。
現在許世皇有機會演講時，說起怎麼用屁股移動一段小小的距離，聽者不捨落淚，膝蓋磨破皮，舊傷口剛好，新傷口又來，最後結繭，沒有雙腳，不能阻擋他想「走」的決心，連上廁所都練習到可以跳上馬桶，在血淚交織中克服生活阻礙。
社會局長李允傑感動身障朋友的意志力，針對交通、求學、就業等方面問題，透過沙龍座談會協助解決身障朋友所遇到的問題。
(中時 )
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