國安人員走私免稅菸案引發軒然大波，監委張武修今天表示，台灣自2005年簽署加入WHO通過的FCTC後，政府至今遲未依議定書意旨，要求免稅商店憑身分證明資料藉資訊科技相關輔助器材，篩除超量購買免稅菸品的旅客，無異肇生不法可鑽的漏洞，因此他提出調查報告，糾正財政部，並促請行政院督同所屬確實檢討改進。

監委張武修說，為杜絕國人及旅客夾帶過量免稅菸品闖關入境後於國內恣意流通，導致損害「以價制量」的菸害防制意旨，財政部早應督促所屬健全資訊科技把關機制，但目前海關電腦對於各免稅商店銷售菸品給同1入境旅客的數量，缺乏勾稽查核功能。

張武修強調，我國目前菸草稅捐僅占菸價約55.9％，與WHO明確建議的70％目標差距甚大，更遠不及先進國家菸價；且主管機關既認菸稅再調升後，勢將促使「免稅菸品」需求劇增，形成國內菸害防制漏洞。

張武修痛批，FCTC明確揭示「追蹤溯源系統及販售執照制度」為制止菸品非法貿易最有效方法，歐盟等先進國家開始實施相關制度，但財政部迄今竟仍停滯於資料蒐集及可行性研議階段，針對該議定書之國內主政權屬猶與衛福部權責不清及相互推諉。

張武修表示，國內菸品內銷量每年直逼17億包，迄未見顯著減量的趨勢，18歲以上吸菸量、可歸因於菸害的醫療費用及歷年查獲的私菸量尤不減反增，在在凸顯國內公約執行及菸草減量成效不彰至明，財政部與衛福部均應積極檢討改善。

(中時 )