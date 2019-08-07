日本埼玉大學松尾政弘教授（左一）向建國科大江金山（右二）校長、曾憲中副校長說明史特林引擎製作首重實作能力培養。（吳敏菁攝）

史特林引擎可以小到拿在手掌玩。（吳敏菁攝）

選手燃燒酒精產生熱力動能。（吳敏菁攝）

彰化建國科技大學機械工程系7日舉辦2019全國史特林引擎創新實作競賽，來自中部地區六所高中職校學生近百人組成20個隊伍參賽，日本埼玉大學松尾政弘教授到場向建國科大師生及參賽選手講解推動史特林引擎的精神在於培養學生實作的能力，為未來的機械文明創造無限的可能。建國科大校長江金山鼓勵參賽學生未來到日本參加第23屆世界盃史特林引擎創新實作競賽為國爭光。

7日上午在建國科技大學機械工程系舉行，來自台中市致用高中，南投縣埔里高工，彰化縣秀水高工、員林農工、大慶商工、達德高工等校近百位學生組成的比賽隊伍參賽。由於比賽有尺寸、規格、材料限制，學生們有如在參加玩具車競賽十分有趣。

大力推動史特林引擎創新實作競賽的日本埼玉大學松尾政弘表示，史特林引擎製作原理很簡單，其動力來源是來自於各種替代能源，引擎的體積可以小到足以放在手上的小玩具，也可以大到成為汽車引擎，目前德國已經有汽車廠商在開發史特林引擎汽車取代電動車。

松尾政弘教授說，在日本從事史特林引擎創新研發的人很多，為了在技術上有所突破，有時會玩到廢寢忘食，競爭十分激烈，台灣高中職、科技大學有那麼多學生也在瘋史特林引擎製作，十分欣慰，史特林引擎除了製作外，還必須用心去調教，用人的感覺溫度去製作才能產生有效率的動力來源，那是機器人無法取代的。

建國科大機械工程系主任楊士震表示，石油危機日本為了激發年輕人從事替代能源動力競賽，最著名就是「史特林引擎技術競賽」，今年將進入第23屆，又名熱空氣引擎，屬閉循環活塞外外燃引擎，利用溫差來驅動的高效率能量轉換裝置，是未來綠能產業重要的關鍵性技術。

(中時 )