日本溫泉科學家法政大學名譽教授大河內正一等5位溫泉研究學者，應中華民國溫泉觀光協會顧問楊麗芳之邀抵達台灣，並環島展開全台溫泉區水質檢測，最後日本研究團對總結，台灣溫泉水質較新鮮、優質，溫泉氧化還原電位（ORP）勝過日本。

學者們經檢測全台21處溫泉區，取水點有52處，檢測ORP、酸鹼度（PH值）及溫度，研究團隊指出，溫泉水質好壞重要指標在ORP值，台灣溫泉大部分採溢流方式，較之日本溫泉的內循環過濾、加藥，台灣溫泉水質普遍都是還原系的，抗氧化能力強，對比日本、歐洲溫泉，讓人感覺比較新鮮優質。

同時，大河內正一表示，日本溫泉區放眼望去大部份是老人家，不像台灣可見攜家帶眷的親子旅遊，且每個溫泉區範圍雖然不大，但都能呈現多樣豐富的文化、特色及美食，學者們也認為台灣溫泉區都位處好山好水，加上好吃美食及濃濃的人情味，讓人難以忘懷。該項研究報告將於今年11月，在台灣舉辦的日本溫泉科學研究會上正式發表。

中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田表示，台灣的泡湯文化大部份是學習自日本而來。目前台灣泡湯是旅遊休閒的一部分．但對於健康理療的研究則落後日本、歐洲非常多。同時目前台灣相關法令限制，不得對溫泉有療效之宣傳，使得溫泉產業發展受阻。而今日本溫泉研究團隊對台灣溫泉水質的肯定，將是台灣日後溫泉發展的重要依據，進而推向國際，讓更多的國際觀光客到台灣來泡好湯。

(中時 )