威力持續增強！利奇馬海警17:30發布，最新路徑曝光

粉專「台灣颱風論壇」PO出颱風利奇馬的最新預測路徑，指路徑又往東、往北修了一些。（圖/翻攝自台灣颱風論壇FB）

利奇馬已增強為中度颱風，中央氣象局今天下午5點半發布海上警報，明天白天發佈陸上警報。依據氣象局最新路徑預測，利奇馬路徑稍往東偏，但仍會影響台灣，8日下半天到9日是颱風影響台灣最劇烈時間段，西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢。

粉專「台灣颱風論壇」PO出颱風利奇馬的最新預測路徑，指路徑又往東、往北修了一些，整體威脅降低，但還是要注意風雨。颱風暴風圈涵蓋範圍：宜蘭、台北、桃園、基隆。強降雨熱區為：北部、宜蘭、中部山區。

週四（8日），颱風外圍環流移入，北部、宜蘭容易下雨，越晚雨勢越大。週五(9日)，颱風環流影響，北部、宜蘭強風豪雨；中部地區雨勢逐漸增強；南部、花東一陣陣雨勢、陣風。週六(10~11日)，颱風遠離，北部降雨緩和，西南風增強，中、南部容易下雨。

中央氣象局預報員官欣平表示，利奇馬路徑仍有微調機會，有兩預估路徑，一、若未來偏近靠近台灣陸地，北部、西半部地區整體雨量會更顯著；二、利奇馬路徑確實從昨天到今天有稍微往東偏，但範圍非常小，對台仍有威脅。但若稍微偏東一點，對台灣地區的降雨則會相對舒緩。

(中時電子報)